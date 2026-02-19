Россия жизненно заинтересована в странах СНГ, заявили в МИД РФ

Россия и страны СНГ, как заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, жизненно заинтересованы друг в друге. С учетом теснейших исторических уз отношения со странами СНГ, по его словам, отличаются от связей с другими государствами.

© Московский Комсомолец

Замминистра на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай" подчеркнул, что «наполнение этих отношений во многом отличается от классических зарубежных стран».

«Мы жизненно заинтересованы друг в друге, - пояснил он. - Мы граничим». «У нас общая история, - добавил Галузин. - И мириады уз, нас связывающих».

Москва также видит необходимость тесного партнерства со странами СНГ, в том числе в вопросах безопасности.