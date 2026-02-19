В Госдуме провели Зеленскому ликбез после его слов об «историческом дерьме»

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского обсуждать «историческое дерьмо» в контексте причин начала СВО вписывается в общий контекст отрицания изучения объективной истории на Украине и продвижения псевдоисторических нарративов о «древних украх». Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Константин Затулин.

Зеленский в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил, что якобы «прочитал не меньше исторических книг», чем президент России Владимир Путин. При этом, говоря о коренных причинах СВО, он отказался обсуждать «историческое дерьмо».

«Я кроме благоглупостей и предвзятостей, ничего исторического, доказывающего историческое образование господина Зеленского, его высокую компетентность от него не слышал», — подчеркнул он, говоря о книгах, прочитанных Зеленским.

Затулин напомнил, что Украина пытается пропагандировать свой особый исторический путь. При этом в Киеве замалчивают тот факт, что Украина как таковая до XX века вообще никогда не существовала как самостоятельное государство, отметил парламентарий.

«Они вспоминают Ярослава Мудрого, который был нашим общим князем в древнерусском государстве, которое историки только в XIX-XX веке для периодизации назвали Киевской Русью. В те времена, когда Ярослав Мудрый был князем в Киеве, никакой Киевской Русью это государство не называлось, называлось просто Русью», — обратил внимание Затиулин.

На фоне реально объективных исторических фактов, заметил собеседник, учителя Зеленского и он сам, «видимо, полагают, что существовала непрерывная история Украины как государства, история украинского народа».

Путин: "Кто создал Украину? Ленин"

Истории украинского государства не было, потому что не было самого государства, подчеркнул Затулин. В этом контексте, отметил парламентарий, нельзя считать государством Атаманство Нестора Махно в годы Гражданской войны в России или Директорию Симона Петлюры.

«Что касается в принципе того, что он «историческое дерьмо» не хочет рассматривать, это как раз и есть доказательство того, что история свидетельствует против Зеленского и его интерпретации, и он поэтому ее не хочет слушать, не хочет о ней говорить», — сказал Затулин.

Как напомнил депутат, те земли нынешней Украины, которые вошли в состав России при царе Алексее Михайловиче, впятеро меньше территории, с которой они вышли из общего пространства СССР в 1991 году.

Кроме того, заметил Затулин, Малороссия в XVII веке на самом деле была синонимом Украины во времена Богдана Хмельницкого, а сам он называл себя гетманом русского народа.

Парламентарий также добавил, что сегодня на Украине существует «куча» историографического «дерьма», отрицающего объективные факты и процессы.

«Куча исторического дерьма на этот счет была написана предвзятыми украинскими националистами, которые изобретали любые варианты своей прошлой истории <...> Это традиция, которая зарождена была еще в XIX веке, но тогда [это было] в более приличных формах, а сейчас ширпотреб исторический, ради Бога, «народ укр», украинцы древний народ, который в своих письмах, песнях, оказывается, вспоминает мамонтов», — заключил он.

Говоря о действительно хороших историках на Украине, Затулин напомнил имя ныне покойного директора Института археологии НАН Украины Петра Толочко.