«Предчувствуя скорый конец»: в России высказались о психике Зеленского

Владимир Зеленский испытывает серьезные психологические проблемы, «предчувствуя свой скорый конец», так как его действия вызывают недовольство как на Украине, так и на Западе. Об этом заявил News.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Парламентарий обратил внимание, что Зеленский часто сам себе противоречит, иногда даже в рамках одного и того же выступления.

«Психика Зеленского окончательно разрушена, и сложно сказать, внутренним ли напряжением или постоянным воздействием извне. Он мечется, предчувствуя свой скорый конец. Его ведь на Западе уже не слишком жалуют, считая главным «ястребом» войны, которая в последнее время приносит ЕС одни убытки», — отметил Журавлев.

При этом, по его словам, ситуация на Украине для Зеленского еще хуже, особенно после того, как вскрылись коррупционные схемы, с помощью которых «обворовали и без того нищую страну».

Напомним, что ранее на Украине разразился коррупционный скандал. Стало известно о хищении из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов. Следствие считает, что за организацией схемы хищения в энергетическом секторе может стоять друг Владимира Зеленского Тимур Миндич.