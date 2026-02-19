Главный результат и выгодные условия: есть ли прогресс в переговорах по Украине

Главным результатом трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной, прошедших в Женеве, стала договоренность об их продолжении. Об этом заявили опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Напомним, что трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине прошли в Женеве 17–18 февраля. Западные СМИ констатировали, что они продемонстрировали растущий разрыв между США и Украиной - Киев находится под все более плотным давлением со стороны Вашингтона.

Лидер российской делегации и помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми». А глава украинской делегации секретарь СНБО Рустем Умеров подчеркнул, что достигнут определенный прогресс, но воздержался от конкретики.

Главный результат нынешних переговоров – это сам факт их продолжения. Однако пока неясно, как решить самые главные вопросы: территориальный и гарантий безопасности. На этом фоне молчание сторон говорит о том, что их позиции по урегулированию пока не сблизились, заметил старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин.

При этом эксперт уверен, что хорошим знаком является заинтересованность президента США Дональда Трампа в дипломатическом урегулировании, так как «он хочет лавры миротворца».

Однако вывести процесс урегулирования на новый уровень сможет именно осознание европейскими союзниками США неспособности нанести поражение России, считает старший научный сотрудник ИСКРАНа.

«Я бы сказал, что стакан наполовину полон. Переговорный процесс идет. И сейчас главная задача – его сохранить», – подчеркнул Кошкин.

В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков считает, что причиной отсутствия ощутимого прогресса на переговорах является позиция Киева, который пытается «выторговать для себя более выгодные условия у США».

При этом президент Дональд Трампа сейчас в первую очередь недоволен Украиной и может давить на Владимира Зеленского, используя коррупционные скандалы. Однако не исключено, что Вашингтон может снова попытаться чередовать политику давления, применяя ее то к Киеву, то к Москве, заметил эксперт.

Напомним, что в преддверии встречи в Женеве американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что Россия «хочет заключить сделку», и призвал Зеленского действовать, «иначе он упустит прекрасную возможность».