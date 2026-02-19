Грушко заявил об отсутствия взаимодействия между Россией и НАТО

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил об отсутствия взаимодействия между российской стороной и НАТО.

«Никакого взаимодействия нет, оно исключено по определению, потому что в документах НАТО теперь Россия определена как прямая, непосредственная — и вот они теперь добавили долговременная — угроза интересам безопасности НАТО», — цитирует его ТАСС.

Как пояснил Грушко, под этими формулировками подразумевается, что даже в случае урегулирования ситуации на Украине НАТО продолжат вражескую политику в отношении России.

Ранее СМИ писали, что конфликт России и НАТО наиболее вероятен к 2030 году.

До этого российский министр Андрей Белоусов заявил, что планами НАТО предусмотрена готовность к войне с Россией к 2030 году.