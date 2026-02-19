Грушко заявил об отсутствия взаимодействия между Россией и НАТО
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил об отсутствия взаимодействия между российской стороной и НАТО.
Как пояснил Грушко, под этими формулировками подразумевается, что даже в случае урегулирования ситуации на Украине НАТО продолжат вражескую политику в отношении России.
Ранее СМИ писали, что конфликт России и НАТО наиболее вероятен к 2030 году.
До этого российский министр Андрей Белоусов заявил, что планами НАТО предусмотрена готовность к войне с Россией к 2030 году.