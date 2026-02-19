Вассерман назвал примерную «стоимость» своего нового выдвижения в Госдуму

Анатолий Вассерман заявил НСН, что на выдвижение в Госдуму ему нужно найти спонсора.

Эрудит и депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил НСН, что не пойдет на выборы в Госдуму 2026 года, если кто-нибудь не профинансирует его выдвижение.

Ранее издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что депутаты Анатолий Вассерман и Дмитрий Певцов не пойдут на думские выборы в 2026 году от своих одномандатных округов. Вассерман не стал категорически отказываться от грядущих думских выборов, но ясно дал понять, что заинтересован в спонсировании его выдвижения.

«В 2016 году я проводил предвыборную кампанию за свой счет, и денег мне не хватило на серьезную рекламу. В 2021 году нашлись спонсоры, и кампания прошла успешно. Пока я спонсоров на нынешнюю кампанию не нашел, и по опыту 2016 году года, если не найду желающих профинансировать, то не буду даже пытаться баллотироваться. Найду спонсоров или нет, пока неизвестно. В 2021 году я выдвигался по одномандатному округу. В том году разрешенный законом максимум избирательного фонда был 40 миллионов рублей. Сколько будет в этом году, я, честно говоря, не помню, но понятно, что не меньше. Тогда были израсходованы почти все эти деньги. Так что все зависит от того, найдутся ли спонсоры», - сказал собеседник НСН.

На предыдущих выборах Вассерман был самовыдвиженцем, а к «Справедливой России - За Правду» примкнул уже в Госдуме, потому что «с другими фракциями еще больше программных разногласий».

Ранее в Госдуме объяснили НСН «исчезновение» депутатов после обеда. Так, по словам Вассермана, неучастие в голосовании по спорному законопроекту позволяет партии власти избежать принятия на себя прямой ответственности за его отклонение. В то же время, депутат Виталий Милонов объяснил отсутствие кворума процедурными особенностями.