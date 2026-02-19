Американские конгрессмены, расследующие преступления, совершенные скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, пытаются получить доступ к территории его ранчо. При том, что с неугодными вопросы «доступа» в США решаются моментально, отметила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в создании сети по торговле детьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и заключен под стражу. По официальной версии он покончил с собой в тюрьме.

30 января Министерство юстиции США завершило публикацию свыше трех млн страниц документов, а также более двух тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков из досье Эпштейна. В материалах были обнаружены упоминания ряда действующих и бывших политиков, бизнесменов, артистов, представителей королевских семей Европы.

Скандал с файлами Эпштейна дошел до британской короны

При этом член палаты представителей штата Нью-Мексико Андреа Ромеро заявила о том, что конгрессмены в рамках расследования преступлений пытаются получить доступ к территории ранчо Джеффри Эпштейна.

««Вот это поворот!», - скажете вы. А я напомню историю для антуража. Когда Обама проиграл выборы Трампу в 2016 году, чтобы отомстить за поражение, у России забрали две загородные резиденции (…) Вопрос «доступа» (…) был решен властями моментально - в течение суток. Наши сотрудники и члены и семей были вынуждены спешно покидать США в течение 72 часов», - напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Однако, по ее словам, при попытке российских официальных лиц посетить детский дом в штате Монтана после поступления информации о том, что находившиеся там российские дети, усыновленные американскими приемными родителями, испытывали серьезные проблемы, американские власти не смогли обеспечить доступ в это учреждение.

«На своем примере знаем: когда надо «отобрать и проникнуть», американским органам нужны буквально одни сутки, а когда не надо - дальше забора не пустят, а то и оружием будут угрожать. (…) Делайте ваши ставки, господа: получат конгрессмены «доступ» к ранчо Эпштейна или «это другое»?», - отметила дипломат.

Ранее бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон была вынуждена публично отреагировать на слухи о дружбе своего мужа, 42-ого президента США Била Клинтона, с Джеффри Эпштейном. Она подчеркнула, что упоминание ее мужа в скандальных файлах как таковое не должно приводить к каким-то выводам, так как нужны доказательства.