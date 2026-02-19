Стало известно о продолжении конфликта между депутатами Госдумы из-за обидной клички

Конфликт между депутатами Госдумы Константином Затулиным и Михаилом Матвеевым из-за обидной клички продолжился. Об этом стало известно из публикаций парламентариев в соцсетях.

Так, 18 февраля, Затулин опубликовал пост, в котором сообщил, что у комиссии Госдумы по этике появились дополнительные вопросы к Матвееву, который выложил в соцсетях документ об их ссоре. Затулин добавил, что глава комиссии Валентина Терешкова сочла действия его коллеги нарушением депутатской этики.

«Но с Матвеева — как с гуся вода», — написал Затулин.

В свою очередь, Матвеев отреагировал на пост Затулина сообщением с хохочущими эмодзи, а также фразами «и эти люди учат нас не ковыряться в носу» и «кто о чем, а вшивый о бане».

О скандале с участием Матвеева и Затулина стало известно в начале февраля, когда первый выложил документ комиссии по этике. В нем говорилось, что Матвеев использует в отношении Затулина прозвища Затулло и «голос мигрантского лобби», которыми его якобы «наделил народ». В документе Затулин сообщил, что «слишком долго терпел выходки» Матвеева и потребовал от комиссии разобраться в этой ситуации.