Вероятность встречи Путина и Зеленского оценили

Личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским в нынешней ситуации состояться не может. Так вероятность встречи оценил в Telegram российский политолог Георгий Бовт.

Так эксперт прокомментировал сообщения украинских источников, утверждающих, что встреча «видимо, будет». По его словам, Украина поверила собственной пропаганде, и ее заявления основаны исключительно на этом факте.

Георгий Бовт

«Никогда не стоит верить в собственную пропаганду. И тем более в политические призывы и хотелки. В Киеве, похоже, поверили» «Поэтому Путин никогда и ни при каких условиях не пойдет на личную встречу с Зеленским, исходя из текущей ситуации», — заявил о невозможности встречи Бовт.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что встреча с Зеленским возможна только в Москве.