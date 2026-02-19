В МИД РФ оценили тяжелые последствия возможного удара США по Ирану

Новый удар Соединенных Штатов по Ирану может привести к тяжелым последствиям. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.

По его словам, удары по иранским ядерным объектам уже наносились летом прошлого года. Речь шла о предприятиях, находящихся под контролем Международного агентства по атомной энергии. Лавров отметил, что тогда существовали реальные риски ядерного инцидента.

Министр сослался на данные иранских властей и охарактеризовал текущую ситуацию как «более-менее нормальную». Он добавил, что атаки заставили Тегеран усилить меры по защите материалов, находящихся под наблюдением МАГАТЭ.

В США раскрыли масштаб предстоящей операции в Иране

В июне 2025 года США присоединились к военной операции Израиля против Ирана и нанесли удары по ключевым объектам ядерной инфраструктуры. Целями стали подземные комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане. После серии атак стороны объявили о перемирии. Президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении мощностей по обогащению урана. В Тегеране сообщили об отсутствии серьезных повреждений.

17 февраля в Женеве завершился очередной раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном. По данным Axios, стороны добились определенного прогресса, однако обсуждение продолжается. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что для Вашингтона принципиально важно не допустить получения Ираном ядерного оружия.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Иран в ходе переговоров выразил готовность приостановить обогащение урана и передать часть запасов третьей стороне, в том числе России.

Однако уже на следующий день Axios сообщил со ссылкой на советника Дональда Трампа, что вероятность прямого военного столкновения США и Ирана в ближайшие недели оценивается как высокая.