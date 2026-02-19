В России высмеяли Запад за слова Макрона об аналоге «Орешника»

Россия значительно опередит Запад в военной сфере, пока тот будет заниматься разработкой аналога российского баллистического комплекса «Орешник». Об этом сообщил посол России во Франции Алексей Мешков.

«Запад будет стремиться создавать аналогичные виды оружия, но пока они это создадут, Россия уйдет далеко вперед», — подчеркнул посол. Его слова передает РИА Новости.

Дипломат напомнил об истории с новыми российскими вооружениями, включая систему «Орешник». По его словам, сначала на Западе смеялись и называли российские разработки «мультиками», но затем, увидев их эффективность, испугались и заявили о необходимости догонять Россию.

Ранее, в январе, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Европе в кратчайшие сроки требуется разработать собственный комплекс, аналогичный российскому «Орешнику». Макрон указал, что французская территория входит в радиус действия «Орешника». В этой связи, подчеркнул он, возникает необходимость в форсированном наращивании национального потенциала сдерживания.