В России высмеяли Запад за слова Макрона об аналоге «Орешника»

Ura.Ru

Россия значительно опередит Запад в военной сфере, пока тот будет заниматься разработкой аналога российского баллистического комплекса «Орешник». Об этом сообщил посол России во Франции Алексей Мешков.

© Global Look Press
«Запад будет стремиться создавать аналогичные виды оружия, но пока они это создадут, Россия уйдет далеко вперед», — подчеркнул посол. Его слова передает РИА Новости.

Дипломат напомнил об истории с новыми российскими вооружениями, включая систему «Орешник». По его словам, сначала на Западе смеялись и называли российские разработки «мультиками», но затем, увидев их эффективность, испугались и заявили о необходимости догонять Россию.

Ранее, в январе, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Европе в кратчайшие сроки требуется разработать собственный комплекс, аналогичный российскому «Орешнику». Макрон указал, что французская территория входит в радиус действия «Орешника». В этой связи, подчеркнул он, возникает необходимость в форсированном наращивании национального потенциала сдерживания.