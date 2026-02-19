Власти Украины пытаются использовать наркотическую преступность для причинения вреда россиянам. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин в интервью «Известиям».

По словам Гребенкина, для этого неонацистские структуры используют в том числе и наркобизнес. Он подчеркнул, что российские правоохранители постоянно выявляют факты кураторства с территории Украины деятельности сетей наркосбыта и подпольных нарколабораторий.

В прошлом году на территориях Новосибирской, Костромской и Кемеровской областей выявили и ликвидировали мефедроновые лаборатории — изъято более 100 килограммов готового наркотика.

Ранее на рубцовском направлении спецоперации один из военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) умер из-за передозировки наркотиков.