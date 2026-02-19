Делегация РФ вернулась домой после переговоров с Украиной и США

Борт с российской делегацией, которая в Женеве (Швейцария) принимала участие в переговорах по урегулированию украинского кризиса, ранним утром 19 февраля прибыл в Москву. Об этом сообщил источник в авиационных диспетчерских службах.

«Самолет прибыл после почти семи часов полета», — пояснил собеседник ТАСС. Он отметил, что полет проходил в штатном режиме, без каких-либо внеплановых отклонений от маршрута и без задержек по времени.

Правиельственный лайнер проследовал транзитом через воздушное пространство Швейцарии и Италии. Затем он вышел на маршрут над акваторией Средиземного моря и продолжил путь через территорию Турции.

Трампу доложили об итогах переговоров по Украине и Ирану

Руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры проходили в напряженной, но конструктивной деловой обстановке. О результатах встреч — читайте в материале URA.RU.