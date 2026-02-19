СМИ: встреча Путина и Зеленского, вероятно, будет

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского «видимо, будет» проведена после завершения подготовительных работ переговорного процесса. Об этом сообщил информированный источник на Украине, знакомый с ходом консультаций.

По словам инсайдера, ключевым мотивом для возможной встречи стало завершение основной части работы военной подгруппы, тогда как политическое направление буксует. «Уже необходима встреча на уровне лидеров. Видимо, так оно и будет. Россияне планируют передать это предложение Путину, они же не имеют полномочий принимать такое решение сами», — утверждает собеседник издания «РБК-Украина».

Зеленский пожаловался на российскую делегацию

Кремль офицально не намерен раскрывать детали возможной личной встречи Путина с Зеленским. Но вместе с тем не исключается, что в дальнейшем по этому вопросу может выступить с разъяснениями помощник президента Владимир Мединский.

В МИД РФ считают, что Москва готова к переговорам по Украине в разных форматах. Но такие встречи должны быть тщательно подготовлены

Путин ранее не раз заявлял о готовности принять Зеленского в Москве. Украинский лидер отказался от поездки в российскую столицу, но при этом подтвердил готовность к встрече с Путиным «в любом формате». В дальнейшем Зеленский пригласил российского президента в Киев.