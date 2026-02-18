Путин оценил один крымский фрукт

Президент России Владимир Путин осмотрел выставку, посвященную комплексному подходу Агентства стратегических инициатив (АСИ) к работе с регионами.

Глава государства задержался у стенда с крымской продукцией и оценил лимоны, выращенные на полуострове. Видео опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

«Ой, красотки», — сказал Путин, осматривая веточку с корзинкой желтых фруктов.

Отмечается, что крымские лимоны ничем не уступают по вкусу и аромату ташкентским цитрусовым.

Владимир Путин также рассмотрел керамические суздальские чашки и тарелки предпринимателя Вадима Засыпкина, больше известного под псевдонимом Дымов. Передает Telegram-канал «Вы слушали маяк».

Ранее Владимир Путин раскрыл приоритет России на годы вперед.