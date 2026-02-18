Лавров назвал Стубба одним из главных неонацистских лидеров в Европе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал президента Финляндии Александра Стубба одним из главных неонацистских лидеров в Европе.

"Президент Финляндии Стубб, некогда нейтральной страны, а сейчас один из самых главных неонацистских лидеров, сказал, что Украина все делает правильно, продолжайте, добивайте Россию. Это заявлял президент Финляндии. Как можно о таком политике говорить?" - сказал Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.