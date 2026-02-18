Лавров рассказал, какой хотел бы видеть Россию в будущем

Глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос о том, какой он хотел бы видеть свою страну через 10 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Аль-Арабиа».

По словам Лаврова, в будущем он хотел бы видеть свою страну «здоровой, богатой и самостоятельной». При этом он также добавил, что история России несет в себе «генетический код побед русского народа», который должен быть нацелен на достижение «побед в конкурентной борьбе».

«Здоровой, богатой, самостоятельной. Россия – это цивилизация. Она не такая древняя, как целый ряд других цивилизаций: китайская, индийская, османская. С арабами мы примерно одного возраста. Поэтому, наверное, это дополнительный фактор для взаимных симпатий», — заявил он.

