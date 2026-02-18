Лавров напомнил о высказываниях Зеленского и Порошенко* в адрес жителей Донбасса

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил об угрозах и оскорблениях украинских лидеров Владимира Зеленского и Петра Порошенко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в адрес жителей Донбасса.

В интервью Al Arabiya, Лавров заявил, что Зеленский отказывается выводить войска из Донбасса, при этом не считает местное население людьми. Министр напомнил, что Зеленский называл жителей региона террористами и в 2021 году в разговоре с западным журналистом разделил население на «людей» и «существ», передает ТАСС.

«Что говорит Владимир Зеленский? Мол, он из Донбасса не уйдет и никогда не признает то, что Россия «захватила» де-юре, надо остановиться на линии соприкосновения, но все, что Россия «захватила», это они будут считать своим и будут добиваться возвращения этих земель. А люди-то, которых ты на этих землях назвал террористами?» – сказал глава МИД.

Лавров также напомнил о словах Порошенко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), который называл детей Донбасса «нелюдями» и говорил, что они будут «гнить в подвалах».

Глава МИД напомнил, что Зеленский употребил нецензурное слово в адрес россиян в эфире после Мюнхенской конференции, а европейские политики приветствовали такие тирады аплодисментами. Лавров подчеркнул, что президент Украины также призывал людей, ощущающих себя причастными к русской культуре, уезжать на территорию России ради будущего своих детей и внуков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине. Он заявил, что Европа сейчас находится в истерике и требует от России участия в переговорах по Украине.

* внесен в России в перечень террористов и экстремистов.