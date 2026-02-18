Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на обвинения о том, что Россия ведет себя воинственно и готовится к новым конфликтам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

По словам Лаврова, Россия «не хочет и не ищет войны». Он также добавил, что Москва надеется, что в Европе сменится власть, и вместо сегодняшних политиков придут те, которые «беспокоятся о гражданах и их благополучии».

«Войн мы не ищем, войн мы не хотим. Но если наши европейские соседи вместо того, чтобы понять свои ошибки и понять, что жить нам все равно вместе придется, если вместо этого понимания они будут готовить войну против нас, <...> то это будет совсем другая война и совсем другими средствами», — заявил он.

Помимо этого Лавров также добавил, что политики в Европе являются «никем не избранными бюрократами», которых можно менять местами без изменений.

