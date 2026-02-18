Лавров отказался комментировать нецензурное заявление Зеленского о россиянах

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского, сделанные во время Мюнхенской конференции по безопасности, включая нецензурный призыв выслать россиян из западных стран, не нуждаются в комментариях.

Об этом в среду, 18 февраля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с телеканалом «Аль-Арабия», текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

— Употребил слово из четырех букв, не постеснялся в эфире. Наверное, в большом напряжении был с утра. На этом фоне тут же в зале Мюнхенской гостиницы европейцы стоя приветствуют эти его тирады, — подчеркнул дипломат в интервью телеканалу «Аль-Арабия».

Лавров подчеркнул, что нецензурное высказывание политика, обращенное к россиянам, выступает следствием его пренебрежительного отношения к русскоязычному населению страны, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик. Министр напомнил, что в одном из интервью в 2021 году Зеленский рассуждал о разнице между «людьми» и «особями».

Также дипломат обратил внимание на отсутствие желания у лидера киевского режима мирно урегулировать конфликт с Россией, отметив его отказ вывести Вооруженные силы Украины с подконтрольных им территорий Донбасса, передает сайт Министерства иностранных дел России.

В связи с высказыванием Владимира Зеленского о россиянах депутат Госдумы Амир Хамитов выразил мнение, что украинский политик давно перешел все границы формальных правил поведения в обществе и напоминает неадекватного и агрессивного пьяницу.