Захарова прокомментировала заявление Зеленского фразой «Что вы ждете от нациста?»
Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о выселении россиян из США и стран Европы.
Захарова задалась вопросом: разве это первый раз, когда Зеленский делает подобные заявления в отношении россиян, миллионов граждан собственной страны? Она напомнила, что в 2021 году политик публично назвал русских и русскоязычных жителей Украины «существами».
15 февраля Зеленский матерной фразой призвал Европу и США выслать из своих стран россиян: «**** [валите] назад. Езжайте домой».