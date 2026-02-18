Президент России Владимир Путин назвал главный показатель успешности работы властей в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Путина, главным показателем для оценки работы властей является удовлетворенность жителей страны. Он заявил, что в своих действиях Москва исходит именно из этого. При этом Путин добавил, что если действия властей России не вызывают у граждан одобрения, то «нужно посмотреть, чего не получается».

«Но самое-то главное - удовлетворенность граждан. Вот мы же с вами из этого исходим: это самый главный показатель. Граждане чувствуют, что что-то изменилось к лучшему - значит, все мы работаем в нужном направлении, нет, ну, значит, нужно посмотреть, чего не получается», — заявил он.

