Кадыров прокомментировал примирение с Керимовым

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал примирение с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым, а также версии об их встрече.

По словам лидера республики, его рукопожатие с Керимовым «начинает обрастать различными версиями».

«Не знаю, действительно ли председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин сделал заявление о том, что нас с сенатором специально вызывали в Кремль, чтобы помирить, но это неправда. Меня никто не заставлял и не вызывал для этого в Кремль. Да и вообще, мне достаточно просто знать мнение [президента РФ] Владимира Владимировича Путина, чтобы принять решение безотлагательно», — написал Кадыров.

Также глава Чечни заявил, что с Керимовым его всегда связывали дружеские и деловые отношения. Он отметил, что между ними было «некое недопонимание», которое требовало личной встречи и мужского разговора. Кадыров обратил внимание, что это и произошло в Москве.

«Сами решили встретиться, поговорили, пришли к пониманию и пожали руки», — добавил он.

16 февраля Гайнутдин заявил, что конфликт между Кадыровым и Керимовым исчерпан: они помирились в Москве по приглашению Путина.

Конфликт между представителями руководства двух кавказских республик длился с осени 2024 года, когда Кадыров обвинил Керимова в подготовке покушения на себя и публично заговорил о кровной мести.