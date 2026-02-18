В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров по Украине

В настоящий момент конкретной информации о месте и времени проведения нового раунда переговоров по Украине нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты попросили представителя Кремля раскрыть, когда снова встретятся делегации России, США и Украины, определено ли место проведения переговоров.

«Нет, пока ничего нельзя сказать», — ответил Песков.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что третий раунд переговоров по Украине продолжался два дня, они шли в разных форматах.

По его словам, следующая встреча состоится в ближайшее время.