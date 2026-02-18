Песков: члены российской делегации на переговорах доложат Путину об их итогах

Члены российской делегации на переговорах по Украине в Женеве доложат президенту Владимиру Путину об их итогах при первой возможности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сразу при первой возможности будет доклад президенту», — цитирует его РИА Новости.

Песков воздержался от оценок результатов контактов.

Также он уточнил, что информации о месте проведения нового раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта пока нет.

Вечером 18 февраля стало известно, что участники российской делегации вылетели из Женевы, где два дня проходили трёхсторонние переговоры по урегулированию на Украине.