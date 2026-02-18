Путин назвал неприемлемыми ограничения в адрес Кубы

Россия считает неприемлемыми ограничения в адрес Кубы.

Об этом во время встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Сейчас особый период, новые санкции. Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы не приемлем ничего подобного. <...> Мы всегда были на стороне Кубы в ее борьбе за независимость, за право идти по собственному пути развития, всегда поддерживали кубинский народ», — сказал Путин.

18 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что проблема обеспечения топливом вывозных рейсов, предназначенных для транспортировки российских туристов с Кубы на родину, решена.

12 февраля Захарова охарактеризовала обстановку на Кубе как крайне сложную. Она пояснила, что энергетическая блокада, осуществляемая Соединенными Штатами, привела к серьезным затруднениям в организации авиарейсов на остров, выполняемых российскими авиакомпаниями «Россия» и «Северный ветер». По словам Захаровой, «внешние игроки» стремятся к эскалации энергетического кризиса на Кубе, рассчитывая вызвать волну общественного недовольства. Представитель МИД заверила, что российские дипломатические ведомства оказывают всестороннюю поддержку российским гражданам, оказавшимся на острове, для их благополучного возвращения домой.