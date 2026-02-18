Путин призвал подумать над созданием профиля здоровья россиянина

В России до сих пор нет цифрового профиля здоровья гражданина.

На это в среду, 18 февраля, обратил внимание президент России Владимир Путин.

— Мы договаривались еще давно сформировать так называемый профиль здоровья гражданина. Но, к сожалению, пока он не сделан. Надо подумать, — подчеркнул глава государства.

Об этом он заявил во время совещания с членами правительства страны, передает сайт Кремля.

В тот же день Владимир Путин высказался, что Москва занимает лидирующую позицию среди регионов России по внедрению цифровых технологий в медицине. По словам главы государства, созданными в столице сервисами пользуются медицинские организации в большинстве субъектов страны.

20 января заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в 2025 году жители столицы пользовались сервисом электронной медицинской карты в 1,5 раза чаще, чем в 2024-м. Она пояснила, что благодаря карте горожане обладают круглосуточным доступом к результатам своих анализов, исследований и рекомендациям врачей, благодаря чему они могут активнее следить за своим здоровьем.