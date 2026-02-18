Стало известно о тупике в переговорах по Украине

Переговоры между Россией и Украиной по урегулированию конфликта «зашли в тупик» на фоне разногласий по территориальным вопросам, контролю Запорожской атомной электростанции (АЭС) и гарантиям безопасности для Киева. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.

«Остаются нерешенными вопросы: территория, гарантии безопасности и будущее Запорожской АЭС. Это ключевые точки разногласий, и нам предстоит увидеть, удастся ли вообще сдвинуться вперед», — сказано в сообщении.

Также, по словам одного из собеседников издания, российская сторона в ходе переговоров настаивает на недопустимости присутствия на территории Украины военных контингентов стран НАТО.

Ранее завершился второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США в Женеве. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как «тяжелые, но деловые». Помощник российского лидера подчеркнул, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.