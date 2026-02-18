Путин: На обновление первичного звена медицины выделено 587 млрд рублей
Россия за последние пять лет выделила на проект модернизации первичного звена здравоохранения 586,8 млрд рублей, сообщил президент Владимир Путин на церемонии открытия новых объектов здравоохранения в регионах.
Глава государства подчеркнул, что столь масштабный проект реализуется для повышения качества и доступности медицинской помощи россиянам, передает ТАСС.
«За пять лет на исполнение этого проекта направили весомые средства – 586,8 млрд рублей. Из них 485,4 млрд – это средства федерального бюджета и 101,4 млрд – из бюджетов регионов», – сказал он.
Напомним, в среду Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах.
Он призвал учитывать потребность в медучреждениях при застройке новых районов.