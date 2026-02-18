Путин назвал Москву лидером по внедрению цифровых технологий в медицине

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва занимает передовые позиции в цифровизации здравоохранения.

Об этом он заявил на открытии объектов медицины в регионах по видеосвязи.

«Москва, как один из регионов-лидеров в этой сфере, уже внедрила передовую цифровую платформу в здравоохранении», — сказал глава государства.

Также Путин призвал улучшать качество и доступность медпомощи по всей России.

Кроме того, президент пообещал совершенствовать систему оплаты труда медработников в России.