Путин назвал Москву лидером по внедрению цифровых технологий в медицине
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва занимает передовые позиции в цифровизации здравоохранения.
Об этом он заявил на открытии объектов медицины в регионах по видеосвязи.
«Москва, как один из регионов-лидеров в этой сфере, уже внедрила передовую цифровую платформу в здравоохранении», — сказал глава государства.
Также Путин призвал улучшать качество и доступность медпомощи по всей России.
Кроме того, президент пообещал совершенствовать систему оплаты труда медработников в России.