Захарова ответила на заявление Макрона о свободе слова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее назвал «полной чушью» идею свободы слова в интернете. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, это заявление «входит в тройку ее любимых откровений». При этом, на первом месте в ее личном рейтинге находится заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланд о том, что они не собирались выполнять Минские соглашения. Второе место занимают слова певицы Алла Пугачевой о том, что ее брак с Филиппом Киркоровым был ненастоящим.

«Многие догадывались об этой тайне Эммануэля, которая заняла третье место в моем личном рейтинге откровений. <...> Надеюсь, что Макрон на этом признании не остановится», — написала она.

Макрон неожиданно высказался о свободе слова

Ранее Макрон назвал свободу слова в интернете «полной чушью».