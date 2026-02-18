Российская делегация вылетела из Женевы в Москву

Российская делегация во главе с Владимиром Мединским завершила переговоры по урегулированию ситуации на Украине и отправилась обратно в Москву.

Российская делегация под руководством помощника президента Владимира Мединского завершила переговоры по урегулированию ситуации на Украине и отправилась в Москву, передает ТАСС.

«Делегация вылетела в Москву», – заявил собеседник агентства.

Напомним, в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми

Он также подтвердил, что провел в Женеве встречу с представителями украинской стороны.