Российская делегация вылетела из Женевы в Москву
Российская делегация во главе с Владимиром Мединским завершила переговоры по урегулированию ситуации на Украине и отправилась обратно в Москву.
Российская делегация под руководством помощника президента Владимира Мединского завершила переговоры по урегулированию ситуации на Украине и отправилась в Москву, передает ТАСС.
«Делегация вылетела в Москву», – заявил собеседник агентства.
Напомним, в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.
Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми
Он также подтвердил, что провел в Женеве встречу с представителями украинской стороны.