Медведев отреагировал на разгромное интервью экс-главкома ВСУ

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о начале схватки экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), посла страны в Великобритании Валерия Залужного и президента республики Владимира Зеленского. Об этом он написал в Telegram.

Ранее Залужный в интервью с The Associated Press прямо обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году. По словам бывшего главкома, разработанный им при содействии НАТО план провалился, потому что президент Украины и другие официальные лица не выделили необходимые ресурсы.

«Ну, вот и все», — отреагировал Медведев на разгромное интервью.

Зампред Совбеза России выразил мнение, что Залужный начал свою игру, «наехав на генитального паяца».

«Схватка свидомого фельдмаршала и ковёрного клоуна началась! Интересно, кто кого арестует? Пора запасаться попкорном», — заключил российский политик.

Залужного называют одним из кандидатов для замены Зеленского на посту президента. Так, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов считает экс-главкома ВСУ «более здравомыслящим» в сравнении с нынешним украинским лидером. В свою очередь, журналист кремлевского пула Александр Юнашев обратил внимание, что фигура Залужного популярна в народе, однако часть сторонников могла отвернуться от него после того, как бывший глава ВСУ уехал в Европу.