Публикация издания The Economist о планах Москвы заключить «величайшую сделку» с Вашингтоном может быть намеренным вбросом, нацеленным на саботаж российско-китайских отношений. Таким мнением в разговоре с Рамблером поделился политолог-американист Константин Блохин.

Ранее The Economist опубликовал материал, в котором говорилось, что Совет безопасности России якобы подготовил план по заключению так называемой «величайшей сделки» с США. По информации издания, пакет документов был представлен американской стороне перед августовским саммитом президентов РФ и США в Анкоридже. В этом плане, как утверждают журналисты, предлагается заключить «величайшую сделку» с США, условием для которой станет снятие санкций с России.

Полагаю, данная публикация может быть намеренным вбросом, ведь заключение каких-либо «грандиозных сделок» — это на самом деле трамповская риторика. Материал The Economist подразумевает то, что Россия будет улучшать отношения с Соединенными Штатами в обмен на пересмотр своих отношений с Китаем, в обмен на ухудшение этих отношений. А задумка президента США заключается как раз в том, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином. Так что не думаю, что этому материалу можно доверять. Допускаю, что он нацелен на саботаж российско-китайских отношений. Да, заключение определенных договоренностей между Москвой и Вашингтоном возможно, но в реальности пока никто не знает никаких деталей о подобной сделке, ведь все переговоры ведутся за закрытыми дверями. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Ранее стало известно о стремлении президента США Дональда Трампа включить Китай в новые договоренности Москвы и Вашингтона о сокращении ядерных вооружений.