В Кремле заявили о заинтересованности в возобновлении торговых отношений с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новость журнала The Economist о том, что Москва заинтересована в возобновлении торговых отношений с США. Об этом сообщает РБК.

Ранее в The Economist вышла статья о том, что России предложили заключить с президентом США Дональдом Трампом «величайшую сделку» в обмен на снятие санкций. Кроме того, издание заявило, что США также обсуждали с Россией несколько масштабных проектов — создание data-центра на атомной энергии и строительство туннеля под Беринговым проливом.

Как рассказал Песков, Россия действительно заинтересована в том, чтобы возобновить торговое сотрудничество с США.

«Сохраняем свою заинтересованность в возобновлении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с США», — заявил он.

Ранее Пескову задали вопрос о блокировке Telegram.