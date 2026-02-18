В Госдуме раскрыли, какой ответ ждет Зеленского за санкции против Лукашенко

В Госдуме рассказали о том, какой ответ ждет Владимира Зеленского за принятие санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на слова депутата Государственной Думы Виктора Водолацкого.

По словам Водолацкого, Лукашенко «всегда говорит правду», поэтому его реакция будет «понятна и воспринята нормально». При этом депутат также заявил, что президент Белоруссии «пытается спасти украинцев, которых Зеленский бросает на мясные штурмы».

«Александр Григорьевич всегда говорит правду о том то, что происходит на Украине, пытается спасти тех украинцев, которые Зеленский уничтожает, бросая на мясные штурмы. Естественно, раз от Зеленского идет такая реакция на добрые пожелания от Александра Григорьевича, то реакция президента Белоруссии будет понятна всем и воспринята всеми нормально, если он ответит Зеленскому, что он сегодня для Украины человек, который уже закопал страну в ту яму, из которой тяжело будет выбираться», — заявил депутат.

Водолацкий также считает, что Зеленский настроен к Лукашенко негативно из-за того, что белорусский президент «в самом начале был прав».

«Лукашенко в самом начале был прав, говоря ему: “Володя, садись за стол переговоров”. И это ещё больше вызывает у Зеленского ненависть к Лукашенко как к человеку, который несколько лет назад предупреждал его о том, что ему все равно придется сесть за стол переговоров», — добавил он.

Ранее Зеленский заявил о санкциях против Лукашенко.