Захарова ответила на оскорбления Рютте в адрес России

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала оскорбления, прозвучавшие со стороны западных политиков, в том числе генсека НАТО Марка Рютте.

Захарова отметила, что западные политики устраивают соревнование, кто сможет высказаться более резко, приводя в пример слова Рютте, который назвал Россию «садовой улиткой», передает РИА «Новости».

«Это какое-то соревнование: кто гаже кого назовет. Я такие слышала выражения, и жесты, и мимика! Рютте «садовой улиткой» нас называл. Вот это уровень! Можно было бы скатиться до этого же уровня, но мне хочется оставить их там, на этом дне, в одиночестве», – заявила дипломат на брифинге.

Ранее Захарова пожалела жертв «адской пропаганды» генсека НАТО Рютте.