Раскрыты новые подробности о переговорах по Украине в Женеве

Помощник президента России и глава делегации на переговорах в Женеве Владимир Мединский провел отдельные закрытые двухчасовые переговоры перед тем, как уехать в аэропорт. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, речь идет о встрече в отеле InterContinental перед тем как уехать в аэропорт.

«С кем [проходили переговоры] — неизвестно», — приводит агентство слова анонимного источника.

Ранее Мединский назвал переговоры в Женеве тяжелыми. При этом он подчеркнул, что они были «деловыми» и шли долго.

Уточняется, что 17 февраля встреча длилась порядка шести часов. 18 февраля она шла два часа. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, обсуждать содержание переговоров пока «не следует».