Захарова ответила на оскорбления генсека НАТО Рютте в адрес России

МИД России не будет скатываться до того же уровня общения, какой сейчас позволяют себе западные политики в отношении РФ. Об этом на брифинге заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По словам дипломата, складывается впечатление, что на Западе сейчас идет соревнование "кто кого гаже назовет". В качестве примера она привела генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который недавно обозвал Россию "садовой улиткой".

"Вот это уровень! Можно было бы скатиться до этого же уровня, но мне хочется оставить их там, на этом дне, в одиночестве", - саркастически отметила Захарова.

Ранее дипломат уже вступала в заочную полемику с Рютте. Так, на прошлой неделе она комментировала слова главы альянса о якобы понесенных Россией потерях в зоне специальной военной операции.

Также Захарова ставила Рютте "диагноз" после его слов о главе МИД России Сергее Лаврове.