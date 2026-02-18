Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что не испытывает «большого оптимизма» по поводу переговоров в Женеве, но рассчитывает на прогресс по некоторым направлениям. Об этом сенатор рассказал «Комсомольской правде».

Очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины завершился в Женеве 18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были «тяжелыми, но деловыми». Он сообщил, что следующий раунд состоится в ближайшее время.

Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что на переговорах был достигнут прогресс. По его словам, стороны прояснили некоторые вопросы, но остальные темы требуют «дополнительной координации».

Сам факт встречи делегаций Карасин назвал позитивным. В то же время он заявил об «осложняющем обстоятельстве»: европейские политики сразу же приехали в Женеву, чтобы не дать украинской делегации «выйти на какие-то собственные суждения».

«Большого оптимизма, скажу честно, я не испытываю. Но надежда на то, что будет продвижение по отдельным важным направлениям миротворческой деятельности, может быть, появится», - указал сенатор.

Карасин добавил, что Украина «не принадлежит себе политически». По его словам, страна действует под диктовку Евросоюза и «отдельных европейских политиков».