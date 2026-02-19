В МИД России оценили интенсивность переговоров по украинскому вопросу

Дипломатический процесс по урегулированию ситуации на Украине не прекращается, несмотря на всю его сложность.

© Московский Комсомолец

Об этом журналистам сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, подводя предварительные итоги консультаций.

«Тяжело, но продолжаем разговаривать», — заявил российский дипломат, который входил в состав российской делегации на женевской встрече.

Он не стал делиться с прессой личными эмоциями от прошедшего раунда, заявив, что предпочел бы оставить их при себе. Однако он предложил обратить внимание на высказывания главы делегации Владимира Мединского, охарактеризовав их как «краткие, но емкие».

Напомним, что консультации между представителями России, США и Украины прошли в Женеве 17–18 февраля. Первый день переговоров продлился около шести часов, второй — примерно два. По итогам встречи Владимир Мединский также признал переговоры непростыми, но при этом сугубо деловыми. Кроме того, он анонсировал проведение очередного раунда в ближайшем будущем, подтвердив, что стороны намерены продолжать диалог.