В МИД оценили нецензурный призыв Зеленского выслать россиян из западных стран

Президент Украины Владимир Зеленский в мире воспринимается как нацист. Об этом на брифинге, комментируя призыв украинского лидера выслать россиян из западных стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Он нацист. Что тут еще обсуждать? (...) Мне, честно говоря, все равно, почему он так говорит. Факт остается фактом — он нацист», — подчеркнула она.

Захарова добавила, что Зеленский не рассматривает Украину как свою страну, и назвала его «человеком без рода и без племени». Она также подчеркнула, что украинский лидер не первый раз допускает подобные заявления и ранее уже называл русских и русскоязычных граждан Украины «существами», которым следует «убираться в Россию» ради будущего их детей и внуков.

Представитель МИД России также задалась вопросом, может ли Зеленский допустить аналогичные высказывания в адрес нацменьшинств Германии, где, как она подчеркнула, подобное отношение недопустимо даже по отношению к нелегальным мигрантам, в том числе, если они являются преступниками.

Дипломат отметила, что президент Украины делает подобные высказывания на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит на территории ФРГ. При этом она обратила внимание, что ни разу с начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году никто не сделал ему замечания о недопустимости таких выражений.

Ранее Владимир Зеленский нецензурной фразой призвал Европу и США выслать из своих стран россиян, которые там находятся. Политик отметил, что европейские страны сделали многое, но так и не ввели санкции против граждан России, их родственников и детей, которые «учатся в европейских университетах и владеют недвижимостью.