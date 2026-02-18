МИД России предупредил Канаду о последствиях изъятия дипсобственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые попытки Канады изъять российскую дипсобственность приведут к ответным действиям Москвы.

По ее словам, власти Канады должны учитывать, что любые попытки изъять российскую дипломатическую собственность вызовут адекватную реакцию Москвы, передает РИА «Новости».

Захарова подчеркнула, что курс Оттавы на эскалацию приведет к «очередным деструктивным сценариям и просто необратимым последствиям» в двусторонних отношениях, которые и так ухудшились по вине Канады.

«С нашей стороны последует адекватная реакция», – заявила официальный представитель МИД России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Канаде предостерег власти этой страны от возможной конфискации российской дипсобственности.

Посол России в Оттаве ранее допустил возможность понижения уровня дипломатических отношений между двумя странами.