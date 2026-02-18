Детали и позиции сторон: что известно о переговорах по Украине в Женеве

Очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины завершился в Женеве 18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были «тяжелыми, но деловыми», сообщает ТАСС.

Детали переговоров

Переговоры проходили 17-18 февраля в закрытом режиме в отеле InterContinental. Обсуждения велись в двухстороннем и трехстороннем форматах: российско-американские обсуждения, российско-украинские и российско-американско-украинские.

Суммарная продолжительность встреч 17 февраля составила около шести часов. Источники ТАСС в переговорной группе РФ заявили, что первый день обсуждений прошел очень напряженно. На следующий день переговоры продолжались около двух часов.

Источник РИА Новости заявил, что представители стран не подписывали какие-либо документы по итогам контактов 18 февраля.

Заявления Кремля и МИД

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация делала промежуточные доклады о ходе консультаций напрямую российскому лидеру Владимиру Путину.

«Но пока рано говорить о каких-либо оценках», - подчеркнул Песков.

Владимир Зеленский заявил, что поручил украинским переговорщикам «поднять вопрос» о своей возможной встрече с президентом России. Песков не стал отвечать на вопрос, обсуждалась ли эта тема на переговорах в Женеве. Он отметил, что деталями может поделиться Мединский.

В МИД России заявили, что российская делегация в Женеве имела указания действовать «в духе Анкориджа», передает РИА Новости. Под «духом Анкориджа» подразумеваются договоренности, достигнутые на встрече Путина с главой США Дональдом Трампа. Встреча прошла в Анкоридже (Аляска) в августе 2025 года.

Заявления Украины

Зеленский сказал, что стороны в Женеве обсудили чувствительные политические вопросы, включая Донбасс и мониторинг прекращения огня с участием США, сообщает РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что на переговорах был достигнут прогресс.

По его словам, стороны прояснили некоторые вопросы, но остальные темы требуют «дополнительной координации». Переговоры Умеров описал как содержательные, но напряженные.

Следующая встреча

Мединский заявил, что новый раунд переговоров состоится в ближайшее время. Где и когда именно - пока не раскрывается.