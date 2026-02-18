Европейские страны понимают, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз, несмотря на попытки функционеров в Брюсселе приукрасить положение дел в республике. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, чьи слова приводит ТАСС.

"В европейских столицах понимают, что Украина объективно не готова никаким образом к вступлению в ЕС. Как бы ни пытались евробюрократы приукрасить положение дел в этой стране, факт остается фактом", - сказала Захарова.

По ее словам, лидеры отдельных стран ЕС осознают, что членство Украины станет тяжелейшим бременем. Им хочется "втянуть" Киев в свои ряды, но, c другой стороны, "колется", поскольку это обернется последствиями, в том числе финансового плана, констатировала дипломат.

Государства ЕС отдают себе отчет, что оплачивать "геополитические игры Брюсселя" придется простым гражданам в ущерб собственному благосостоянию, считает Захарова.

В январе этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о технической готовности его страны к открытию всех кластеров, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС. Зеленский также выразил уверенность в том, что Украина будет полностью подготовлена к присоединению к Евросоюзу уже к 2027 году.