Захарова: вопрос с топливом для вывозных рейсов с Кубы решен

Официальный представитель МИД Росси Мария Захарова заявила, что проблема с обеспечением авиационным топливом для вывозных рейсов с Кубы урегулирована. Об этом она сообщила на брифинге.

По словам дипломата, кубинские власти оказали содействие, чтобы минимизировать последствия нехватки энергоносителей для россиян. Захарова поблагодарила кубинскую сторону за помощь в сложной ситуации.

«Решён вопрос об обеспечении… авиационным топливом вывозных рейсов, на которых по завершении отдыха туристы возвращаются в Россию», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что сотни россиян застряли на Кубе из-за нехватки в стране авиатоплива.