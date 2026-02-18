Голландские наемники пилотируют западными самолетами, которые были поставлены Вооруженным силам Украины (ВСУ). Пощады им ожидать не стоит, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"Сначала Гаага поставила киевскому режиму 24 списанных истребителя F-16. Теперь же, похоже, к списанной технике добавились списанные пилоты. По классике жанра, следующий этап - это, видимо, сбитые летчики. Налицо пример голландской прагматичности", - сказала дипломат.

Захарова отметила, что голландские наемники - это уже не первый случай, когда их замечают в рядах ВСУ на Украине. По мнению представителя МИД РФ, Нидерланды все больше втягивают в конфликт с Россией. Захарова напомнила, что в ходе СВО на наемников не распространяется международное право, потому что они не попадают под действие Женевской конвенции, а значит и пощады им ждать не стоит.

До этого издание Intelligence Online сообщало, что частью переданных Украине истребителей F-16 управляют американские и голландские пилоты.

В публикации утверждается, что для защиты воздушного пространства над украинской столицей была сформирована эскадрилья из украинских, американских и голландских летчиков. Пилоты из США и Нидерландов ранее участвовали в боевых операциях на Ближнем Востоке и в Афганистане. Сейчас американцы и голландцы заключили временные контракты, и поэтому они не имеют официальных званий и не входят в штат Вооруженных сил Украины (ВСУ).