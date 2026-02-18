СМИ узнали, подписывались ли на переговорах в Женеве какие-либо документы

Российская, американская и украинская делегации в ходе переговоров в Женеве не подписывали никаких документов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

"Подписаний [документов] не было", — отметил источник агентства.

Глава делегации РФ Владимир Мединский примерно в 13:00 мск сообщил о завершении консультаций по урегулированию конфликта на Украине, которые проходили в Женеве. Вторая встреча в рамках третьего раунда переговоров продлилась около двух часов. По словам Мединского, беседа была "тяжелой, но деловой".

Третий раунд переговоров в формате Россия — США — Украина прошел в Женеве с 17 по 18 февраля. Предыдущие встречи состоялись 4 и 5 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Тогда делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба армии страны Игорь Костюков.

Как написало издание The Economist, в украинской делегации произошел раскол из-за вопроса заключения мирного договора. Одно крыло считает, что для Киева было бы лучшим вариантом быстрое подписание соглашения под руководством Вашингтона. Другое крыло меньше заинтересовано в таком развитии событий.