Переговоры по Украине и судьба Telegram: главные заявления Пескова сегодня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 февраля ответил на вопросы журналистов. Среди прочего, он прокомментировал переговоры по Украине и ограничения в отношении Telegram.

Переговоры по Украине

Очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины прошел 18 февраля в Женеве. Владимир Зеленский заявил, что поручил своим переговорщикам «поднять вопрос» о его возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Песков не стал отвечать на вопрос, обсуждалась ли эта тема на переговорах в Женеве, сообщает ТАСС. Он отметил, что деталями может поделиться главный переговорщик России в Женеве Владимир Мединский.

«Сейчас пока о том, что обсуждалось, наверное, вряд ли следует говорить», - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что российская делегация делала промежуточные доклады о ходе консультаций напрямую Путину.

«Но пока рано говорить о каких-либо оценках», - заключил Песков.

Заявление по Telegram

Песков заявил, что ситуация вокруг Telegram и других платформ находится в ведении Роскомнадзора, а не Кремля, передает ТАСС. Песков подчеркнул, что Кремль не занимается блокировкой каких-либо платформ.

Напряженность вокруг Кубы

Песков сообщил, что 18 февраля Путин примет в Кремле главу кубинского МИД Бруно Родригеса Паррилью. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что встреча имеет особое значение с учетом «сложного периода, который сейчас переживает дружественная и братская Куба».

Песков подчеркнул, что Россия дорожит отношениями с Кубой. По его словам, Москва планирует развивать эти отношения и оказывать «соответствующую помощь» Кубе в тяжелые времена.

Президент США Дональд Трамп в январе объявил в стране чрезвычайное положение из-за Кубы и ввел пошлины против стран, поставляющих нефть «коммунистическому режиму». Трамп обвинил власти Кубы в сговоре с враждебными иностранными державами и террористическими группами. В Белом доме заявили, что на Кубе находится крупнейший зарубежный объект радиоэлектронной разведки России. Также Куба продолжает развивать глубокое сотрудничество в области разведки и обороны с Китаем.

Песков подчеркнул, что Россия, как и многие другие страны, выступает против блокады Кубы. В то же время он заявил, что поддержка Кубы Россией не повлияет на переговоры с США по Украине.

О ядерных испытаниях

США обвинили Китай в секретных ядерных испытаниях. В Госдепе заявили, что Пекин совершил подземный ядерный взрыв в июне 2020 года на полигоне Лоп-Нор. Песков отверг эти утверждения, передает ТАСС.

«Мы слышали много ссылок на некие испытания. Упоминалась в этой связи и Российская Федерация, и Китай. Ни Российская Федерация, ни Китай никаких ядерных испытаний не проводили», - заключил Песков.

Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) сообщила, что в июне 2020-го зафиксировала «два очень небольших сейсмических события с интервалом 12 секунд». Их мощность была значительно ниже порога надежного обнаружения, поэтому «невозможно с уверенностью оценить причину этих событий».