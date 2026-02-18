Россия, Украина и США продолжат диалог по урегулированию

Место и время следующего раунда переговоров между Россией, Украиной и США не определено, но диалог будет продолжен. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

17 и 18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал переговоры "тяжелыми, но деловыми". По его словам, новая встреча состоится в ближайшее время.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что украинский президент Владимир Зеленский поручил делегации организовать ему встречу с российским лидером Владимиром Путиным в швейцарском городе, заявил, что пока рано говорить, что обсуждалось на этой встрече.